Diputada Paola Gárate habla sobre corona fúnebre en su casa

Indicó que ha colaborado con autoridades desde el primer momento y adelantó que acudiría personalmente ante el Ministerio Público para ampliar la declaración.

La diputada local del PRI, Paola Gárate, denunció públicamente que una corona fúnebre con su nombre fue colocada frente a su domicilio en Culiacán durante la noche del miércoles, un hecho que calificó como preocupante y que ya fue reportado ante las autoridades correspondientes.

La legisladora señaló que desconoce quién o quiénes dejaron el arreglo floral, así como las razones detrás del acto, por lo que solicitó una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Paola Gárate reportó el caso a las autoridades

Tras descubrir la corona fúnebre en el exterior de su vivienda, la diputada afirmó que se comunicó de inmediato al número de emergencias 911 para informar sobre la situación.

Posteriormente, elementos de investigación de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la recopilación de información relacionada con el caso.

Gárate indicó que ha colaborado con las autoridades desde el primer momento y adelantó que acudiría personalmente ante el Ministerio Público para ampliar la declaración iniciada tras el reporte.

"Esta situación hemos buscado desde el primer minuto reportarla y buscar que las autoridades sí investiguen de una manera responsable", expresó la legisladora.

Asegura no tener conflictos personales

La diputada priista sostuvo que no mantiene problemas personales, comerciales o de otra índole que pudieran explicar lo sucedido.

Además, consideró que el hecho no solo representa una situación dirigida hacia ella, sino que refleja el ambiente de inseguridad que enfrentan diariamente muchos habitantes de Sinaloa.

"No tengo ninguna situación de problema o de conflicto con absolutamente nadie, ni personal, ni comercial, ni absolutamente nada", señaló.

Expresa preocupación por su familia

Paola Gárate reconoció sentir impotencia al desconocer el origen del mensaje y afirmó que la situación ha generado preocupación entre sus familiares.

La legisladora indicó que continuará con sus actividades públicas y mantendrá su postura sobre los temas que considera relevantes para la sociedad sinaloense, mientras espera que las investigaciones permitan esclarecer quién dejó la corona fúnebre y cuál fue la intención detrás del acto.