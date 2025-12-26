Diputada impulsa iniciativa para despenalizar la muerte asistida

El proyecto contempla reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, estableciendo que este procedimiento solo podrá aplicarse a personas adultas

La diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez propone despenalizar la muerte asistida en México para personas mayores de 18 años que la soliciten de manera expresa y por escrito, bajo un marco regulado por la Secretaría de Salud.



La propuesta, impulsada por la diputada, plantea que la práctica de la muerte asistida no sea considerada un delito ni genere responsabilidades civiles, siempre que se realice conforme a la ley y a los lineamientos emitidos por las autoridades sanitarias, según informó bajo un comunicado oficial.

Iniciativa en conjunto con la Secretaría de Salud



El proyecto contempla reformas y adiciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, estableciendo que este procedimiento solo podrá aplicarse a personas adultas que manifiesten su voluntad por escrito, dicha solicitud deberá ser evaluada por un Comité de Bioética, encargado de analizar la aptitud del solicitante y determinar la procedencia del caso.



De acuerdo con la iniciativa, la Secretaría de Salud será la responsable de emitir la normatividad correspondiente, en la que se definirán los requisitos, formatos, procedimientos y tiempos de reflexión necesarios antes de autorizar y ejecutar la muerte asistida.



El documento también indica de manera formal que el personal médico que intervenga en este tipo de procedimientos deberá contar con autorización oficial y tendrá el derecho de abstenerse de participar en cualquier momento, en caso de objeción de conciencia, la institución de salud deberá asignar a otro médico que no presente dicha objeción, conforme a la legislación vigente.



En el caso de la eutanasia, se refiere a los actos realizados por un médico autorizado con el fin de provocar directamente la muerte del solicitante, previa autorización de la autoridad competente, por otra parte, el suicidio asistido consiste en que el personal médico proporcione los medios necesarios para que la persona ejecute por sí misma el acto de terminar con su vida, también bajo aprobación oficial.

Las encuestas hablan por sí solas



Aunque actualmente en México la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad están prohibidos, la iniciativa cita datos de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad en 2022, según el sondeo, el 68.6 % de los participantes considera que las personas con enfermedades terminales y sufrimiento irreversible deberían tener la opción de adelantar su muerte.

El 57.7 % de los encuestados estuvo de acuerdo en que el médico proporcione las sustancias letales para que el paciente las administre, mientras que el 72.7 % opinó que las leyes deberían modificarse para permitir que los enfermos reciban ayuda para morir si así lo deciden.



La legisladora destacó que a nivel internacional son pocos los países que cuentan con una legislación o regulación sobre la muerte asistida, entre ellos Suiza, Colombia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, España, Italia, Austria, Alemania, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

Con información de EFE