Difunden video del robo de la camioneta a John Milton en Culiacán

El llamado 'Caballero de la Hipnosis' no resultó herido, pero sí se llevó un gran susto. Lo único que reclamó fue que le regresaran su pasaporte y su visa

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Hace unos días, el hipnotizador John Milton, fue víctima de la inseguridad, cuando presuntos delincuentes lo despojaron de su camioneta en Culiacán, Sinaloa.

Aunque el llamado "Caballero de la Hipnosis" no resultó herido, sí se llevó un gran susto en donde lo único que reclamó a los delincuentes fue que le regresaran su pasaporte y su visa para viajar con sus hijas en un viaje que le regalaron.

Un video compartido recientemente en redes sociales muestra el momento en que John Milton fue despojado de su camioneta Cadillac blanca modelo 2025.

En las imágenes se puede ver un grupo de hombres armados que viajaba en un vehículo sedán en color gris que interceptó la camioneta. Milton se encuentra en la parte trasera de la camioneta, mientras los presuntos delincuentes realizan al menos dos disparos al suelo para amedrentarlo y después se dan a la fuga.

De acuerdo con reportes posteriores, la camioneta robada fue localizada; sin embargo, hasta ahora no se ha informado sobre la detención de los presuntos delincuentes.