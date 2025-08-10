Difunden momento en que locomotora embiste vehículo en Irapuato

Una tragedia se registró en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en donde seis personas perdieron la vida a causa de una locomotora que se desprendió sin control.
El accidente se registró al mediodía de este miércoles en las colonias Europa y Primero de Mayo, pero hasta ahora se dieron a conocer las imágenes del momento captadas por cámaras de seguridad.
La Secretaría de Seguridad del gobierno de Irapuato reportó que los accidentes dejaron un saldo de seis personas fallecidas y dos heridas.
En las imágenes, conductores y motociclistas se detienen ante el paso del tren, sin embargo, poco más de dos minutos después, la locomotora que previamente se había desprendido de los vagones aparece en las imágenes a gran velocidad y sin control. Uno de los vehículos que quedó atrapado en las vías fue impactado de lleno.
Rescatistas de Protección Civil y Bomberos, personal de Tránsito y Policía Municipal arribaron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para trasladar a las personas lesionadas a un hospital.
El gobierno de Irapuato expresó su solidaridad con las víctimas y familiares de este lamentable accidente.
La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, informó que la empresa Ferromex cubrirá todos los gastos funerarios y hospitalarios por la muerte de seis personas y las lesiones que sufrieron dos ciudadanos.
La empresa informó que realizó la investigación para determinar qué causó que la locomotora se desprendiera del convoy y embistiera tres vehículos