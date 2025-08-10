Difunden momento en que locomotora embiste vehículo en Irapuato

La empresa Ferromex informó que realizó la investigación para determinar qué causó que la locomotora se desprendiera del convoy

Una tragedia se registró en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en donde seis personas perdieron la vida a causa de una locomotora que se desprendió sin control.

El accidente se registró al mediodía de este miércoles en las colonias Europa y Primero de Mayo, pero hasta ahora se dieron a conocer las imágenes del momento captadas por cámaras de seguridad.

La Secretaría de Seguridad del gobierno de Irapuato reportó que los accidentes dejaron un saldo de seis personas fallecidas y dos heridas.

En las imágenes, conductores y motociclistas se detienen ante el paso del tren, sin embargo, poco más de dos minutos después, la locomotora que previamente se había desprendido de los vagones aparece en las imágenes a gran velocidad y sin control. Uno de los vehículos que quedó atrapado en las vías fue impactado de lleno.

Rescatistas de Protección Civil y Bomberos, personal de Tránsito y Policía Municipal arribaron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para trasladar a las personas lesionadas a un hospital.

El gobierno de Irapuato expresó su solidaridad con las víctimas y familiares de este lamentable accidente.

La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, informó que la empresa Ferromex cubrirá todos los gastos funerarios y hospitalarios por la muerte de seis personas y las lesiones que sufrieron dos ciudadanos.

La empresa informó que realizó la investigación para determinar qué causó que la locomotora se desprendiera del convoy y embistiera tres vehículos