La FGR obtuvo sentencia de ocho años y cuatro meses de prisión contra un hombre por producción de marihuana tras un cateo en Iztacalco.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de ocho años y cuatro meses de prisión contra Paulo “N”, tras acreditar su responsabilidad penal en un delito contra la salud en su variante de producción de marihuana, derivado de un cateo realizado en un domicilio de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida por la institución federal, la Fiscalía Federal de la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), integró y presentó los elementos de prueba correspondientes ante el órgano jurisdiccional luego de recibir el expediente por incompetencia de parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Detención durante cateo y aseguramiento de droga

Los hechos que sustentaron la resolución judicial ocurrieron en septiembre de 2025, cuando autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la demarcación Iztacalco, diligencia en la que se concretó la captura de Paulo “N” y el aseguramiento de diversas cantidades de cannabis en distintas presentaciones.

Durante la intervención en el domicilio, el personal operativo aseguró mil 192 plantas frescas de marihuana con tallo, raíz y hojas de color verde, las cuales registraron un peso neto de 56 kilos con 856.4 gramos, así como una bolsa de material sintético transparente con polvo verde de la misma sustancia con un peso neto de tres kilos con 691.6 gramos.

Cumplimiento de la pena en el Reclusorio Oriente

En el mismo inmueble también fueron aseguradas dos bolsas de material sintético en color negro que contenían vegetal verde seco con las características de la marihuana, cuyo peso neto ascendió a 19 kilos con 788.5 gramos, sumando en conjunto poco más de 80 kilogramos del narcótico incautado en el lugar.

Tras valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal, la autoridad judicial dictó la sentencia condenatoria de ocho años y cuatro meses de cárcel contra Paulo “N”, pena que el hoy sentenciado deberá compurgar en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la capital del país.