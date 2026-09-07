Dictan prisión preventiva por crimen de músico de Camilo Séptimo

Ambos permanecerán recluidos en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, mientras continúa el proceso por el multihomicidio cometido el pasado 1 de septiembre

Una jueza de control impuso prisión preventiva oficiosa a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, investigados por el asesinato del músico Jonathan Meléndez y de tres integrantes de su entorno familiar en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Ambos permanecerán recluidos en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, mientras continúa el proceso por el multihomicidio cometido el pasado 1 de septiembre.

Jueza declara legal la detención de los investigados

Durante una audiencia inicial que se extendió aproximadamente 10 horas, la jueza declaró legal la detención y estableció la medida cautelar contra los dos imputados.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México los investiga por el homicidio calificado de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; su esposa Ana Paula, quien estaba embarazada; su hija Sofía, de tres años, y Aleyda, trabajadora del hogar.

También se les atribuye el delito de interrupción del embarazo, mientras que Diego Sebastián “N” enfrenta además una imputación relacionada con maltrato y crueldad contra seres sintientes por la muerte de la mascota de la familia.

Los detenidos se reservaron su derecho a declarar y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que amplió de 72 a 144 horas el plazo para presentar datos de prueba antes de que se defina su situación jurídica.

La continuación de la audiencia fue programada para el miércoles 9 de septiembre a las 09:30 horas. En esa diligencia, la jueza determinará si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.

Investigan criptomonedas como posible móvil del crimen

Entre las líneas de investigación se encuentra un posible conflicto económico relacionado con activos digitales. La Fiscalía informó que dentro del vehículo utilizado para escapar fue encontrada una cartera fría abierta, de la cual presuntamente se extrajo un dispositivo con las claves de criptomonedas.

El valor de los activos habría sido estimado en aproximadamente 30 millones de pesos, aunque esta cantidad y el posible movimiento de los recursos todavía deberán comprobarse durante el proceso penal.

Diego Sebastián “N” fue identificado como socio de Jonathan Meléndez y probable autor material del ataque. Gerardo “N” es investigado por presuntamente haber colaborado en la preparación de los hechos y en la huida.

La representación ministerial presentó durante la audiencia videos, entrevistas, dictámenes periciales, evidencia balística y objetos que presuntamente fueron utilizados para someter a las víctimas.

Autoridades confirman amenazas previas contra el músico

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que existía una relación comercial entre Meléndez y Diego Sebastián “N”, además de una exigencia económica previa al multihomicidio.

“Tenía una relación comercial, por decirlo así, o de cierta sociedad con el padre de familia (Meléndez)”, explicó el funcionario. “Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero, hubo una exigencia, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio”, sostuvo.

Jonathan Meléndez, de 38 años, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija y la trabajadora del hogar. El hijo del músico, un niño de seis años, fue localizado con vida dentro del domicilio y posteriormente quedó bajo el cuidado de sus familiares.

La prisión preventiva no representa una sentencia condenatoria. La responsabilidad de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” deberá determinarse conforme avancen las investigaciones y se desarrollen las siguientes etapas del proceso judicial.