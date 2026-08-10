Dictan prisión preventiva a Guadalupe 'N' por red de huachicol

Se contó con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC)

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este domingo que obtuvo prisión preventiva para Guadalupe "N", presunta implicada en la empresa de Ernesto Ruffo, por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada.

Tras la imputación efectuada por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se determinó que Guadalupe "N" se mantendría dentro del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

La #FGR obtuvo prisión preventiva contra Guadalupe “N”, por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada.

Esta persona fue detenida como resultado del seguimiento a las investigaciones realizadas por esta FGR para desarticular una red de… pic.twitter.com/opY0E8KWqa — FGR México (@FGRMexico) August 9, 2026 Derivado de diversas investigaciones, esta persona fue detenida como resultado del seguimiento a las investigaciones realizadas por esta Fiscalía para combatir el contrabando de combustible. De acuerdo con la dependencia federal, las indagatorias permitieron identificar una probable red de contrabandistas ferroviarios que usaban cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes muy inferiores a lo que transportaban. En este operativo se contó con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Hasta el momento, nueve personas han sido aprehendidas, de las cuales al menos ocho fueron vinculadas a proceso. Detienen a apoderada de Ingemar por posible huachicol ferroviario La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo y puso a disposición de un juez federal con sede en el Altiplano a Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, empresa vinculada a una investigación por presunto contrabando de combustibles transportados en ferrotanques de Estados Unidos a México.