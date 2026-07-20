Dictan prisión preventiva a exgobernador de Baja California

Previamente, Ruffo había rechazado cualquier irregularidad y aseguró que colaboraría con las autoridades en caso de ser requerido.

Una juez federal dictó prisión preventiva al exgobernador de Baja California (1989-1995), Ernesto 'N', y siete acusados más por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, informó este domingo la Fiscalía General de la República (FGR).

El pasado jueves, la FGR arrestó a Ernesto 'N', acusado de delincuencia organizada y contrabando, como parte de una investigación sobre una red de contrabando de combustible.

Previamente, Ruffo había rechazado cualquier irregularidad y aseguró que colaboraría con las autoridades en caso de ser requerido.

En un comunicado, la FGR explicó que tras casi 40 horas de audiencia por videoconferencia, la juez Alejandra Ramírez de la Vega, dictó la medida y apuntó que durante la audiencia inicial se expusieron casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada formuló la imputación por los citados ilícitos.

Tras diversos recesos durante la audiencia, el MPF logró obtener para los imputados Ernesto 'N', Ricardo 'N', José 'N', Juan 'N' y ⁠Luis Antonio 'N' el mandato provisional de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 El Altiplano, en estado de México.

En el caso de José María 'N' y Guillermo 'N' permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana Magali 'N' quedará interna en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Nezahualcóyotl Sur, también en el estado de México.

La FGR relató que luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados "se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. Es decir, los imputados y su defensa legal solicitaron extender el plazo legal (de 72 a 144 horas) para que un juez determine su situación jurídica, este tiempo le da a la defensa tiempo extra para recabar pruebas.