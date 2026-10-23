Dictan prisión preventiva a exfiscal de Chihuahua por traición

El exfuncionario permanecerá recluido en el penal de El Altiplano, mientras se determina si será vinculado a proceso por los cargos presentados por la FGR

Un juez dictó prisión preventiva al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acusado de traición a la patria por la participación no autorizada de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en el que murieron cuatro personas, según informaron medios locales.

El exfuncionario permanecerá recluido en el penal de El Altiplano, en el Estado de México, mientras se determina si será vinculado a un proceso por los cargos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso se remonta a un operativo realizado en abril en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en el que participaron agentes estadounidenses sin la autorización exigida por la legislación mexicana.

Durante aquella operación, dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente de carretera cuando regresaban de inspeccionar un presunto laboratorio de fabricación de metanfetaminas.

La decisión se produjo tras una audiencia celebrada el martes, que fue suspendida inicialmente para permitir a la defensa revisar el expediente y posteriormente reanudada.

La siguiente audiencia federal está prevista para el sábado 24 de octubre, cuando un juez deberá resolver si existen elementos suficientes para iniciar formalmente un proceso penal por traición a la patria.

Tras conocerse la medida, Héctor Villasana, abogado del exfiscal, cuestionó la acusación de la FGR y aseguró que ninguno de los más de 150 datos de prueba presentados durante la audiencia relaciona directamente a su cliente con los hechos.

"De los más de 150 datos de prueba que se presentaron en la audiencia, ninguno se refiere ni siquiera de manera somera a César Jáuregui", afirmó el defensor en una entrevista con la periodista mexicana Azucena Uresti.

El abogado sostuvo que la Fiscalía pretende responsabilizar al exfuncionario únicamente por el cargo que ocupaba, sin acreditar que conociera la participación de agentes estadounidenses en el operativo.

También aseguró que una declaración incluida en la investigación federal señala que la presencia de los extranjeros no fue comunicada a los mandos superiores de la Fiscalía de Chihuahua.

Jáuregui enfrenta además un proceso en Chihuahua por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, cuya próxima audiencia está prevista para este jueves 22 de octubre.