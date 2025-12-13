Dictan prisión preventiva a "El Limones" y cinco operadores

Horas antes, bajo un fuerte dispositivo federal, Édgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, señalado como jefe de plaza de Los Cabrera Sarabia en La Laguna

Un juez federal validó la detención de Edgar “N”, alias El Limones, y le impuso prisión preventiva justificada, al ser señalado por el Gabinete de Seguridad como el principal operador financiero del grupo criminal Los Cabreras, vinculado a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La misma medida cautelar fue decretada para otras cinco personas arrestadas junto con el objetivo prioritario. Todos permanecerán internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, en el Estado de México, en tanto se resuelve su situación jurídica.

Durante la audiencia inicial celebrada este viernes, los abogados de los señalados pidieron al juez ampliar el plazo constitucional, a fin de contar con más tiempo para estructurar su defensa. Los acusados declinaron ser representados por un defensor público y solicitaron el tiempo necesario para nombrar a litigantes de su confianza.

Por solicitud tanto de la Fiscalía General de la República (FGR) como de las defensas, el juzgador resolvió que las audiencias se desarrollen a puerta cerrada, limitando el acceso del público y de la prensa, debido al alto nivel de peligrosidad de los implicados y a la naturaleza sensible de las pruebas presentadas.

Además de Edgar “N" también enfrentan proceso penal las siguientes personas:

Guillermo Fernando “N”

Ángel Rodrigo “N”

Juan Carlos “N”

Giancarlo “N”

Alexis Mauricio “N”

Juan José “N”

Horas antes, bajo un fuerte dispositivo federal, Édgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, señalado como jefe de plaza de Los Cabrera Sarabia en La Laguna, fhabía sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, donde inció su proceso jurídico.