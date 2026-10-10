Dictan fallo condenatorio contra homicidas de surfistas en 2024

La sentencia definitiva para los imputados por los delitos de homicidio calificado y robo con violencia se revelará el 16 de octubre.

Un juez local declaró este viernes culpables a tres mexicanos por el trágico asesinato de dos hermanos australianos y su amigo estadounidense, ocurrido en abril de 2024 en el estado de Baja California.

El juicio por este triple homicidio, que conmocionó a México y atrajo la atención internacional, llegó a su fin luego de que el juez de control Raúl Hernández dictaminó la responsabilidad de Jesús Gerardo García, alias “el Kekas”, Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N” en los crímenes de los australianos Callum Robinson y Jake Robinson, así como del estadounidense Jack Carter Rhoad.

Delitos y solicitud de condena

Los acusados, quienes permanecían detenidos desde hacía más de dos años, también fueron hallados culpables de los delitos de robo con violencia y robo de vehículo con violencia, según informó el juez Hernández durante la audiencia celebrada en un tribunal de la ciudad costera de Ensenada.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) solicitó una “pena ejemplar” de 210 años de prisión para cada uno de los implicados. La titular de la dependencia, Elena Andrade Ramírez, indicó que la condena definitiva será anunciada por el juez el próximo 16 de octubre.

Antecedentes del caso

Los hermanos Robinson y Carter Rhoad viajaron a Baja California en abril de 2024 con la intención de surfear, siendo reportados como desaparecidos poco después de su llegada al poblado de Punta San José, a unos 80 kilómetros de Ensenada. Sus cuerpos sin vida fueron localizados el 3 de mayo dentro de un pozo ubicado en las inmediaciones de la zona.

Por estos hechos fueron detenidos García —señalado como el presunto autor material—, su expareja Ary Gisell Silva Raya, Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N”. Durante el proceso judicial de un mes, se revelaron detalles del crimen, incluyendo el testimonio en el que se detalló la agresión en la zona de campamento.

En tanto, Ary Gisell Silva Raya, a quien se le encontró un teléfono de una de las víctimas e instigó el despojo de los bienes, fue sentenciada en noviembre pasado a 20 años de prisión tras declararse culpable en un procedimiento abreviado, mientras que García y sus dos colaboradores optaron por ir a juicio.