La FGR obtuvo sentencia de 10 años en juicio oral contra dos hombres por transportar 9,278 pastillas de fentanilo en hielera en Sonora.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión en juicio oral en contra de dos hombres tras acreditar su responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de transporte de fentanilo.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la detención ocurrió en diciembre de 2022 en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico “Querobabi”, ubicado en Opodepe, Sonora, donde elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron 9,278 pastillas con fentanilo ocultas dentro de una hielera azul.

Detención y actuación ministerial en Sonora

Los sentenciados, identificados como Joss “N” y Juan “N”, se desempeñaban como operadores de un autobús de pasajeros al momento de la revisión en el punto de control carretero.

Tras ser asegurados, ambos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, instancia que integró las diligencias y presentó los elementos probatorios ante la autoridad judicial para conseguir la condena.