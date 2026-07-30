Dicta juez prisión preventiva contra viuda de alcalde de Temoac

Marisol 'N' y Geovany Emmanuel 'N', ambos funcionarios del municipio de Temoac, fueron imputados por el delito de extorsión

Un juez de control dictó prisión preventiva por el delito de extorsión agravada contra Marisol 'N', viuda del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, asesinado la semana pasada, informó la Fiscalía General de Morelos.

El organismo informó en un comunicado que la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) presentó ante un juez a Marisol 'N' y Geovany Emmanuel 'N', ambos funcionarios públicos del municipio de Temoac, a quienes imputó por el delito de extorsión.

Según precisó la fiscalía local, la FIDAI obtuvo elementos para acreditar ante la autoridad judicial que los servidores públicos municipales habrían participado, desde julio de 2025, en actos en los que presuntamente "golpeaban y amenazaban a las víctimas para intimidarlas y coaccionarlas a entregar una fuerte suma de dinero a cambio de no hacerles daño".

Lo anterior tuvo lugar durante una audiencia inicial celebrada en la ciudad de Cuautla, donde un Ministerio Público de la FIDAI formuló la imputación contra de Geovany Emmanuel ‘N’ y la pareja del alcalde, asesinado el 22 de julio.

Hasta el momento, la fiscalía local no ha señalado ningún vínculo entre el homicidio del funcionario y su viuda, quien únicamente ha sido imputada por el delito de extorsión.

La semana pasada, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, aseguró que Lavín Romero se encontraba bajo investigación por sus presuntos vínculos con grupos delictivos, como los Aparicio y los Huazulco.

García Harfuch destacó que ambas organizaciones criminales están relacionadas con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región oriente de Morelos.

Además reveló que las líneas de investigación también analizan la detención de su suegra, Andrea 'N'., alias La Patrona, quien se desempeñó como tesorera municipal y fue identificada como probable operadora de una de estas estructuras.

A lo anterior se suma la detención del suegro del alcalde, según lo expuesto por el titular de la SSPC.

El pasado 22 de julio, la fiscalía de Morelos confirmó el fallecimiento de Lavín Romero tras un ataque perpetrado por hombres armados dentro de la presidencia municipal de Temoac.