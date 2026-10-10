Dicta juez prisión contra 'El Tanque'; seguirá en el Altiplano

El hombre es señalado como presunto responsable de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, así como portación de armas de fuego

Un juez federal con sede en Almoloya dictó prisión contra Iván Cazarín Molina, conocido como ‘El Tanque’, identificado por las autoridades como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

El hombre es señalado como presunto responsable de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, así como portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las investigaciones y labores de inteligencia, Cazarín Molina estaría relacionado con diversos delitos, entre ellos homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Durante la audiencia, la defensa de ‘El Tanque’ solicitó la duplicidad del término constitucional para determinar si será vinculado a proceso penal por los delitos que se le imputan.

La petición aplaza la resolución sobre su posible vinculación a proceso, por lo que la audiencia continuará el próximo 13 de octubre.

‘El Tanque’ permanecerá en el penal del Altiplano

Mientras se determina su situación jurídica, Iván Cazarín Molina permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

La continuación de la audiencia permitirá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos señalados.