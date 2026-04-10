Diabetes e hipertensión destacan en lista padecimientos de México

En el caso de los diagnósticos de diabetes una cuarta parte de la población de 50 años y más padecen algún tipo de esta enfermedad

La hipertensión, diabetes y obesidad se posicionaron como los principales padecimientos de los mexicanos en 2024 según los datos más recientes de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM).

Esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística Geografia e Historia (INEGI) que inicio en 2001 ha dado seguimiento a un sector de la población que se encuentra en edades de 50 años y más.

Con el objetivo de conocer las condiciones sociodemográficas y económicas, historia migratoria, depresión, ansiedad, salud y limitación de actividades de la vida diaria de este sector.

Durante la presentación de los resultados de la ENASEM, Mauricio Rodríguez, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas explicó que la población presentó incrementos en problemas cardiacos y diabetes del 2018 al 2024 tanto en hombres como en mujeres.

Para los casos de hipertensión en México el resultado fue que cuatro de cada 10 mexicanos presentan este cuadro de salud; es decir, que en mujeres la cifra llego a los 47.9% y de hombres 34.3 por ciento.

“Los principales padecimientos son la hipertensión, y diabetes, en el caso de la hipertensión vemos como entre el grupo de 50 a 59 años, 37.5% de las mujeres, 26.6% de los hombres señalan haber tenido un diagnóstico por hipertensión.

“Es importante que una persona profesional de la salud les ha indicado que padece una hipertensión y cuando vamos al grupo de 60 años y más, vemos como es más del 50% para las mujeres, 40.6% para los hombres”, puntualizó Rodríguez.

En el caso de los diagnósticos de diabetes una cuarta parte de la población de 50 años y más padecen algún tipo de esta enfermedad, la encuesta colocó a 28.8% de las mujeres y 21.8% de los hombres con este padecimiento.

Los resultados de la ENASEM también revelaron que ha habido un crecimiento importante en casos de obesidad del 2012 al 2024 en el sector analizado y es que la primera muestra indicó que un 26.5% de mujeres y un 21.7% de hombres tenían sobrepeso.

Para el último análisis en 2024 subió a 33.1% de las mujeres y 25.8% de los hombres que presentan obesidad, ante esto Rodríguez coincidió con la presidenta del INEGI, Graciela Márquez sobre la tendencia al alza en este padecimiento.