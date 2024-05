 ¡Día sin sombra! ¿Qué es y cuándo ocurrirá este fenómeno?

El cielo mexicano sigue regalándonos espectáculos astronómicos este año. Tras el eclipse solar del 8 de abril y el paso del Cometa Diablo a mediados de ese mes, ahora nos preparamos para el segundo "día sin sombra" del 2024, un fenómeno que ocurrirá el próximo jueves 25 de julio.

¿Qué es un día sin sombra?

Este curioso fenómeno se produce cuando el Sol se posiciona en el cenit, es decir, en el punto más alto del cielo, lo que provoca que los rayos solares caigan de manera perpendicular sobre la Tierra. En ese preciso momento, los objetos no proyectan sombra, de ahí su nombre.

El "día sin sombra" solo puede observarse entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio, debido a la inclinación del eje terrestre. En México, este fenómeno se presenta dos veces al año: a mediados de mayo y a finales de julio.

¿Cuándo ocurrirá el próximo día sin sombra en México?

Este año, el primer "día sin sombra" en México ya ocurrió el pasado viernes 17 de mayo, entre las 13:03 y las 13:13 horas. Sin embargo, si te lo perdiste, no te preocupes, ya que podrás presenciarlo nuevamente el próximo jueves 25 de julio.

Durante este fenómeno, podrás observar que los objetos verticales, como postes o árboles, no proyectan sombra. También podrás notar que las personas no tienen sombra a sus pies.

¿Es peligroso observar el día sin sombra?

No, el "día sin sombra" no representa ningún riesgo para el ser humano. No es necesario utilizar lentes especiales para observarlo, pero sí se recomienda usar protector solar para evitar los rayos ultravioleta.

¿Cómo puedo prepararme para el día sin sombra?

Para disfrutar al máximo de este evento astronómico, te recomendamos:

Ubicar un lugar con una vista despejada del cielo.

Observar el Sol de manera indirecta, nunca directamente.

Utilizar protector solar.

Llevar una gorra o sombrero para protegerte del sol.

Tomar fotografías y compartirlas en tus redes sociales.

