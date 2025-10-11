Día Mundial de la Salud Mental: llamado a la conciencia y acción

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, destacando la importancia del bienestar emocional, aquí datos importantes sobre la salud mental

Cada 10 de octubre, el mundo conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha para reflexionar sobre la importancia del bienestar emocional y la necesidad de eliminar el estigma que rodea a los trastornos mentales. En México, este día cobra especial relevancia al considerar las alarmantes cifras que reflejan el impacto de estos trastornos en la población.

Situación de la salud mental en México

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 19.3% de la población adulta mexicana presenta síntomas severos de ansiedad, mientras que el 28.6% de las mujeres y el 23.4% de los hombres reportan síntomas de depresión.

Estos trastornos no solo afectan la calidad de vida de quienes los padecen, sino que también representan un desafío para los sistemas de salud pública.

Prevalencia en Nuevo León

En el estado de Nuevo León, la situación es igualmente preocupante. La Encuesta Así Vamos Nuevo León 2023 revela que el 33.9% de la población enfrenta al menos un problema de salud mental, como depresión, ansiedad o insomnio.

Además, según datos del INEGI, la tasa de suicidio en la entidad es del 13.9% por cada 100,000 habitantes, posicionando a Nuevo León en el décimo lugar a nivel nacional por esta causa de muerte.

Otros trastornos mentales relevantes

Además de la ansiedad y la depresión, existen otros trastornos mentales que afectan a una parte significativa de la población:

Trastorno Límite de la Personalidad (TLP): Se caracteriza por una inestabilidad emocional intensa, relaciones interpersonales caóticas, una imagen propia fluctuante y comportamientos impulsivos. Las personas con TLP pueden experimentar episodios de ira, depresión y ansiedad que duran unas pocas horas o días.

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH): Afecta la capacidad de una persona para concentrarse, controlar impulsos y regular su nivel de actividad. Aunque comúnmente se diagnostica en la infancia, puede persistir en la edad adulta y afectar el desempeño laboral y las relaciones personales; la persona puede moverse constantemente, hablar excesivamente y tener dificultad para esperar turnos.

Trastorno por Déficit de Atención (TDA): Dificulta mantener la atención y controlar impulsos, afectando estudios, trabajo y relaciones, y puede persistir en la adultez.

Trastorno Bipolar: Provoca cambios extremos en el estado de ánimo, alternando entre episodios de euforia o energía excesiva (manía) y periodos de tristeza profunda o depresión, afectando la vida personal, laboral y social si no se trata adecuadamente.

La importancia de cuidar la salud mental

La salud mental es tan crucial como la salud física. Ignorar los síntomas o evitar buscar ayuda puede llevar a consecuencias graves, como el suicidio. Es fundamental reconocer las señales de alerta, como cambios en el estado de ánimo, aislamiento social, alteraciones en el sueño o en el apetito, y buscar apoyo profesional oportunamente.

Tips para cuidar tu salud mental

Habla sobre tus emociones: No las reprimas; expresar lo que sientes con amigos, familiares o un terapeuta ayuda a liberar tensión.

Establece rutinas saludables: Dormir bien, comer balanceado y ejercitarte regularmente mejora tu bienestar emocional.

Limita el consumo de noticias y redes: Exceso de información puede aumentar ansiedad y estrés.

Conecta con personas positivas: Mantener relaciones sanas y de apoyo fortalece la resiliencia emocional.

Realiza actividades que disfrutes: Hobbies, música, lectura o paseos ayudan a desconectar y mejorar tu ánimo.

Evita compararte con otros: Cada persona tiene su ritmo; la autoaceptación es clave para la salud mental.

Aprende a poner límites: Decir “no” y proteger tu tiempo personal reduce el agotamiento emocional.

Rompiendo tabúes y buscando ayuda

Es esencial eliminar el estigma que rodea a los trastornos mentales. Hablar abiertamente sobre estos temas, educar a la población y fomentar un entorno de apoyo puede marcar la diferencia. En Nuevo León, existen recursos disponibles para quienes lo necesiten, incluyendo centros de salud mental y líneas de atención.

El Día Mundial de la Salud Mental nos recuerda que el bienestar emocional es un derecho fundamental. Es responsabilidad de todos promover una cultura de cuidado, comprensión y apoyo mutuo. Si tú o alguien que conoces está atravesando una dificultad emocional, no dudes en buscar ayuda. La prevención y el tratamiento oportuno pueden salvar vidas.