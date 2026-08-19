Devuelven a México 1,132 bienes prehispánicos desde EUA

El Consulado en Boston recibió la colección entregada por un profesor estadounidense tras un proceso de clasificación realizado por alumnos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó de la restitución voluntaria de 1,132 bienes arqueológicos prehispánicos pertenecientes al patrimonio cultural del país, los cuales fueron recibidos por el Consulado General de México en Boston, Estados Unidos.

La Cancillería mexicana explicó en un comunicado que la "entrega voluntaria" la impulsó el profesor y arqueólogo de la Farmington High School, Jeremy Pilver, en el marco de las acciones de la SRE y la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para la devolución a su territorio de "monumentos paleontológicos, arqueológicos e históricos" situados en el extranjero.

COMUNICADO CONJUNTO. "Consulado de México en Boston recibe 1,132 bienes culturales restituidos por un particular".https://t.co/P5TAhJZ22C pic.twitter.com/XYxMVvYsuV — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 17, 2026 De acuerdo con el dictamen elaborado por especialistas del INAH, "la colección está integrada por bienes arqueológicos prehispánicos que forman parte del patrimonio cultural". Resaltó la presencia de 1,053 tiestos cerámicos alisados, modelados, pintados e incisos, principalmente de uso doméstico; dos malacates completos; tres fragmentos de madera; 18 fragmentos de figurillas; nueve lascas de obsidiana y 11 de sílex; una placa incompleta de roca metamórfica; tres pulidores de roca y un fragmento de placa en roca. "Se concluyó que el conjunto de objetos, el cual incluye 36 dientes de tiburón, es de origen prehispánico y procede del sureste de México", precisó el texto. La temporalidad de los elementos se calificó como "diversa", aunque detalló que se empleará la documentación entregada al consulado por el profesor Pilver relativa a su procedencia, "para establecer dataciones y otros datos útiles para la investigación arqueológica". También señaló que uno de los rasgos más relevantes de esta restitución fue su dimensión educativa, ya que durante cerca de dos años, más de 40 estudiantes de nivel preparatoria "participaron en la clasificación, limpieza superficial, catalogación, elaboración de un inventario y base de datos digital, registro fotográfico, documentación y embalaje profesional de la colección para su restitución". Según el documento, el proceso fue coordinado por el Consulado General de México en Boston, en estrecha colaboración con el INAH y la SRE, así como con instituciones académicas de la región de Nueva Inglaterra.