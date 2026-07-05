Detienen en Zumpango a Omar 'N' por tráfico ilegal

Autoridades detuvieron en Zumpango, Estado de México, a Omar “N”, a quien se le aseguraron armas, droga y una camioneta con reporte de robo

En el municipio de Zumpango, Estado de México, fue detenido Omar “N”, de 37 años, presunto integrante de una célula delictiva dedicada al tráfico ilegal de personas y mercancía, tras un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), el aseguramiento ocurrió luego de un seguimiento derivado de un reporte de robo con violencia registrado en la colonia San Sebastián, lo que permitió ubicar una camioneta con reporte de robo sobre la carretera federal México-Pachuca, en los límites con el estado de Hidalgo.

Operativo coordinado entre varias corporaciones

En la acción participaron elementos de la SSEM, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y policías municipales de Zumpango y Tizayuca, quienes lograron interceptar el vehículo

y detener al conductor tras marcarle el alto.

Las autoridades aplicaron controles preventivos tras una sospecha razonada vinculada al reporte del vehículo, lo que derivó en la detención del sujeto.

Durante la inspección, las corporaciones aseguraron un arma de fuego tipo revólver calibre .38, cartuchos útiles, un cargador para arma larga tipo AR-15, así como dos paquetes de aproximadamente un kilogramo cada uno y 20 envoltorios con características de marihuana, además de dinero en efectivo.

Todo lo asegurado quedó bajo cadena de custodia y fue puesto a disposición de la autoridad ministerial junto con el detenido y la camioneta recuperada.

Posible vínculo con célula delictiva

Según las primeras investigaciones, el detenido podría estar relacionado con una célula criminal dedicada al traslado e internación de personas y mercancías desde Centroamérica y Sudamérica hacia Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que el caso continúa bajo investigación y será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica de Omar “N”.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México reiteró la disponibilidad de las líneas 089 de denuncia anónima y 9-1-1 para emergencias, las 24 horas del día.