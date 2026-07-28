Detienen en Zapopan a seis miembros de Los Deltas

Autoridades federales catearon tres inmuebles, donde detuvieron a las seis personas y aseguraron armas largas y cortas, droga y vehículos

Autoridades detuvieron ayer domingo a seis presuntos integrantes de Los Deltas, en Zapopan, Jalisco, en una acción en la que se incautó armamento, vehículos, dinero en efectivo, droga sintética y equipo táctico y telefónico.

Fuentes oficiales informaron que el operativo se llevó a cabo mediante tres órdenes de cateo en igual número de inmuebles.

"Se aseguraron 10 armas largas, tres armas cortas, cargadores y munición de diversos calibres, dosis de droga sintética, cuatro motocicletas, una camioneta y un vehículo, dinero en efectivo, equipo táctico y equipos de telefonía", detallaron las fuentes sobre el decomiso.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México señaló en un comunicado que Los Deltas es una red delictiva "dedicada al robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio" y brazo armado del CJNG.

La captura ocurre en la misma semana en la que el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a 55 personas y empresas mexicanas supuestamente vinculadas al CJNG.