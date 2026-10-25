Detienen en Zapopan a ‘Compa Mike 517’, buscado en Estados Unidos

La aprehensión de Miguel Casillas se llevó a cabo en un fraccionamiento del municipio de Zapopan, en Jalisco, durante un operativo

Miguel Casillas, alias ‘Compa Mike 517’, fue detenido este viernes en un fraccionamiento de Zapopan, Jalisco, por fuerzas federales y estatales, debido a que es buscado por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos de homicidio e intento de homicidio.

El hombre, de nacionalidad estadounidense, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar las gestiones correspondientes ante las autoridades del país vecino.

La aprehensión de Miguel Casillas se llevó a cabo en un fraccionamiento del municipio de Zapopan, en Jalisco, durante un operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales.

El detenido es identificado con el alias de ‘Compa Mike 517’ y cuenta con nacionalidad estadounidense. De acuerdo con la información disponible, es requerido por autoridades de San Diego, California, donde enfrenta acusaciones relacionadas con delitos violentos.

¿De qué delitos acusan a Miguel Casillas en Estados Unidos?

En San Diego, California, Miguel Casillas es señalado por presunto homicidio e intento de homicidio. Hasta el momento, la información difundida no detalla las circunstancias de los hechos por los que es requerido ni la fecha en que habrían ocurrido.

Las acusaciones corresponden a las autoridades estadounidenses, por lo que la situación jurídica del detenido deberá determinarse conforme a los procedimientos legales aplicables.

Tras su detención, Casillas fue entregado al Instituto Nacional de Migración, organismo que realizará las gestiones necesarias para su eventual entrega a las autoridades de Estados Unidos.

El procedimiento deberá seguir los mecanismos legales y migratorios correspondientes para atender el requerimiento de las autoridades estadounidenses.

Por ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre el operativo ni sobre la fecha en que podría concretarse la entrega del detenido.