Detienen en Yucatán a estadounidense por fraude

Aunque las autoridades informaron sobre los cuatro mandamientos judiciales vigentes en Florida, no dieron a conocer los condados que los emitieron

Richard Panas, estadounidense de 68 años requerido por autoridades de Florida, fue detenido en Mérida, Yucatán, durante un operativo federal.

El hombre cuenta con cuatro órdenes de arresto y, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, está vinculado con una célula presuntamente dedicada al fraude y al robo de identidad.

La captura fue informada este miércoles 28 de octubre. Tras verificar su identidad, los agentes señalaron que no acreditó su estancia regular en México, por lo que fue trasladado a instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para continuar los procedimientos correspondientes.

Investigación e intercambio de información permitieron ubicarlo

Según la información difundida por las autoridades federales, la localización de Panas derivó de trabajos de investigación e intercambio de información. Como parte del despliegue, los efectivos establecieron cercos de seguridad y realizaron recorridos de vigilancia en Mérida, donde identificaron al estadounidense.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como agentes de la Fiscalía General de la República, mediante la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el INM.

El reporte no precisó la colonia ni el punto de la capital yucateca donde ocurrió la detención. Tampoco detalló cuánto tiempo llevaba el hombre en territorio mexicano.

Cuenta con cuatro órdenes de arresto en Florida

El Gabinete de Seguridad, que lo identificó públicamente como Richard “N”, lo describió como un objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos y señaló su presunta relación con una célula dedicada al fraude y al robo de identidad.

Aunque las autoridades informaron sobre los cuatro mandamientos judiciales vigentes en Florida, no dieron a conocer los condados que los emitieron, los expedientes correspondientes ni las conductas específicas atribuidas al detenido en cada caso. También permanecen sin precisar los montos presuntamente defraudados y el número de posibles víctimas.

Después de la captura, los agentes le informaron sus derechos y lo trasladaron al INM. Hasta el momento no se ha confirmado su deportación, extradición o entrega a Estados Unidos, por lo que el último paso informado es su puesta a disposición de la autoridad migratoria.