Detienen en Tijuana a exagente ligado al caso Colosio

La FGR confirmó la detención de un exagente del extinto CISEN, señalado como posible segundo tirador en el asesinato de Colosio en 1994.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la captura de Jorge Antonio “N” en Tijuana, Baja California, mediante una ficha roja de Interpol. El exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y actual directivo de Peak Growth Capital vuelve a ser detenido por su presunta participación como segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas.

La aprehensión de Jorge Antonio “N” reabre uno de los casos más controvertidos en la historia reciente del país. No es la primera vez que enfrenta procesos por el mismo señalamiento: en los momentos posteriores al crimen fue uno de los primeros detenidos, ya que al ser asegurado portaba una chamarra con manchas de sangre y dio positivo en la prueba de rodizonato de sodio para residuos de disparo.

La FGR ha señalado que los indicios recabados en ese entonces lo vinculan directamente a los hechos, pues en 1994 formaba parte del equipo de cobertura asignado al candidato.

Huellas del caso y contexto previo

Entre las pruebas obtenidas, se han documentado rastros hemáticos de Colosio en su vestimenta y evidencia química que habría colocado al detenido en el rango temporal en el que sucedió el ataque.

Versiones periodísticas publicadas en diferentes momentos también han señalado que dentro de esta trama hubo actores internos del aparato de seguridad federal de aquella época presuntamente involucrados.

Ficha roja y proceso internacional

La captura se concretó a través de cooperación internacional y la emisión de la ficha roja. De forma paralela, se mantiene activa una solicitud de extradición relacionada con otro presunto implicado en un fraude vinculado con Peak Growth Capital.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles del proceso judicial actual, ni los siguientes pasos que las autoridades federales ejecutarán tras la detención.