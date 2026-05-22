Detienen en Sonora a presuntos traficantes de migrantes

Informes relacionan a los detenidos con una estructura criminal que operaba principalmente en la frontera entre Sonora y Arizona

Un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) y fuerzas federales derivó en la captura de un hombre y una mujer presuntamente vinculados con una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes y trasiego de drogas en la frontera entre México y Estados Unidos.

La detención ocurrió este jueves en el municipio de Nogales, Sonora, considerado uno de los principales corredores utilizados para el cruce ilegal de personas hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con autoridades federales, agentes de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con personal del Gabinete de Seguridad, identificaron operaciones de una organización criminal transnacional con presencia en la zona fronteriza del estado.

Operativo federal ubicó inmuebles ligados a la organización

Las investigaciones permitieron localizar al menos dos inmuebles presuntamente relacionados con las actividades de la organización criminal en Nogales.

Tras labores de vigilancia e inteligencia, elementos federales arrestaron en las inmediaciones de esos puntos a Jesús “N” y Claudia “N”, quienes son señalados por las autoridades como posibles integrantes de una red dedicada al tráfico de personas y narcóticos.

El operativo contó con participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de autoridades ministeriales federales, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas.

Investigaciones apuntan a red criminal en la frontera Sonora-Arizona

Informes relacionan a los detenidos con una estructura criminal que operaba principalmente en la frontera entre Sonora y Arizona, una de las rutas más utilizadas para el tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos.

Las indagatorias señalan que la organización presuntamente combinaba actividades de tráfico humano con operaciones de narcotráfico en la región fronteriza.

La frontera de Nogales ha sido señalada durante años por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales puntos de operación para redes dedicadas al traslado ilegal de migrantes debido a su cercanía con Arizona y las rutas desérticas utilizadas por traficantes.

Capturas ocurren durante reuniones bilaterales con EUA

Las detenciones ocurrieron el mismo día que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, se encuentra en la Ciudad de México para sostener reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La visita forma parte de las negociaciones bilaterales sobre seguridad, migración y combate al narcotráfico, temas que continúan marcando la relación entre ambos países.

El encuentro también da seguimiento a la conversación telefónica sostenida recientemente entre Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha insistido en endurecer las acciones contra organizaciones criminales y reforzar el control migratorio en la frontera compartida.

En los últimos meses, Washington ha incrementado la presión sobre México para frenar el flujo migratorio irregular y combatir las redes criminales que operan en estados fronterizos del norte del país.