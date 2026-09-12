Detienen en Sonora a estadounidense ligada al tráfico de armas

Autoridades dieron a conocer la detención registrada durante vigilancia en las inmediaciones del puente fronterizo entre México y EUA, en San Luis Río Colorado

Fuerzas de seguridad detuvieron en el estado de Sonora a una ciudadana estadounidense identificada como operadora logística de una facción del Cartel de Sinaloa vinculada al tráfico de armamento, informaron este viernes autoridades federales.

La detención de Yanet “N” fue efectuada durante recorridos de vigilancia en las inmediaciones del puente fronterizo entre México y Estados Unidos, en el municipio de San Luis Río Colorado.

En el operativo, las autoridades aseguraron además 5,445 cartuchos útiles y un vehículo.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación representa una afectación estimada en más de 1.65 millones de pesos a las estructuras operativa y financiera del grupo delictivo en la región noroeste del país.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público de la FGR para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

En el operativo participó la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

La detención ocurre mientras el tráfico de armas desde Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales asuntos de la agenda de seguridad bilateral, en la que Washington exige mayores acciones de México contra el fentanilo y los carteles, mientras el Gobierno mexicano reclama frenar el armamento que llega a las organizaciones criminales.