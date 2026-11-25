Elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Sinaloa a Samuel N., identificado por autoridades federales como un objetivo prioritario por su presunta participación en la producción de metanfetamina y sus vínculos con la facción criminal de Los Mayos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

La captura se realizó mediante un operativo coordinado entre personal de la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las acciones federales para reforzar la seguridad en la entidad.

Como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa y resultado de los trabajos de inteligencia e investigación, elementos de las Fuerzas Especiales de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, detuvieron a Samuel “N”, objetivo prioritario identificado como uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado, vinculado a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Durante la operación se aseguró un arma larga, cargadores y droga. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantendremos nuestra presencia en Sinaloa y continuaremos realizando acciones coordinadas para debilitar las estructuras criminales, reducir la violencia y proteger a las familias sinaloenses. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 24, 2026

Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron un arma larga, cargadores y diversas cantidades de droga.

Identifican a Samuel N. como presunto productor de metanfetamina

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el detenido era considerado un objetivo prioritario en Sinaloa, debido a que presuntamente figuraba entre los principales productores de metanfetamina en las regiones de Quilá y Eldorado.

Además, las investigaciones lo relacionan con Los Mayos, una de las facciones que integran el Cártel de Sinaloa.

La detención representa una de las acciones recientes de las fuerzas federales contra objetivos identificados por su presunta participación en actividades delictivas en el estado.

Anuncian más vehículos y vigilancia para Sinaloa

La captura ocurre en medio del fortalecimiento de las acciones de seguridad en Sinaloa, anunciado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, luego de la detención de "El Chapo Isidro".

Como parte de estas medidas, en los próximos días se contempla la entrega de más de 150 vehículos, entre ellos 90 patrullas que serán distribuidas entre la Policía Estatal y las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán.

También se tiene previsto que cada corporación reciba una Unidad Águila, equipada con drones para realizar labores de vigilancia.

El reforzamiento de la infraestructura de seguridad también contempla la instalación de 240 puntos de monitoreo, que contarán con un total de 720 cámaras de videovigilancia y 30 detectores de placas vehiculares.

Estos dispositivos serán colocados en los tramos carreteros Culiacán-Mazatlán y Mazatlán-Durango, con el propósito de ampliar las capacidades de supervisión en ambas vías.