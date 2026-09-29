Detienen en San Ignacio a tres civiles armados con explosivos

Elementos estatales y fuerzas federales repelieron una agresión armada en Sinaloa, logrando asegurar arsenal, equipo táctico y una unidad.

Tres civiles armados fueron detenidos en el municipio de San Ignacio por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva y el Grupo Interinstitucional, luego de repeler una agresión a balazos. Durante la intervención, a los sospechosos se les halló en posesión de armas de fuego, equipo táctico y decenas de artefactos explosivos.

El operativo se desencadenó cuando los efectivos patrullaban el tramo entre los poblados de Estación Dimas y Duranguito. Al notar la presencia policial, los ocupantes de una camioneta intentaron huir con dirección al río; posteriormente, descendieron del vehículo y abrieron fuego contra los uniformados, quienes repelieron el ataque, logrando someter a los agresores.

Tras controlar la situación, las fuerzas de seguridad contabilizaron y aseguraron un fusil tipo AK-47 (calibre 7.62x39 mm) y una pistola calibre 9 mm, 6 cargadores y 150 cartuchos para calibre 7.62x39 mm, además de 1 cargador y 10 cartuchos calibre 9 mm, así como 60 dispositivos explosivos adaptados para lanzarse desde drones, también 3 chalecos tácticos, 3 placas balísticas y 1 camioneta marca GMC línea Sierra sin placas de circulación.

Los tres detenidos, las armas, los explosivos y la camioneta fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.