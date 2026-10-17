Detienen en Querétaro al 'Trébol' con fines de extradición a EUA

Erick 'N' es identificado como integrante de una estructura criminal dedicada al trasiego de drogas entre México y Estados Unidos, indicaron las autoridades

El Gabinete de Seguridad de México informó sobre el cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición contra Erick “N”, alias“Trébol”, quien es requerido por autoridades de Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

De acuerdo con la información oficial, la detención se llevó a cabo en el estado de Querétaro mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC-INTERPOL), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades señalaron que Erick “N” es requerido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, en Estados Unidos, por su presunta participación en actividades relacionadas con una célula criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína y metanfetamina desde México hacia territorio estadounidense.

Según el Gabinete de Seguridad, la captura fue resultado del intercambio de información entre autoridades mexicanas y la Administración para el Control de Drogas (DEA). A partir de estas labores de inteligencia, se identificó a la ciudad de Querétaro como una zona de movilidad del presunto operador, por lo que se realizaron trabajos de vigilancia fija y móvil para ubicarlo.

Una vez obtenida la información necesaria, los elementos federales desplegaron un operativo en las inmediaciones del Querétaro, donde localizaron al individuo y ejecutaron la orden de detención con fines de extradición.

El organismo de seguridad destacó que“Trébol” es identificado como integrante de una estructura criminal dedicada al trasiego de drogas entre México y Estados Unidos, por lo que su detención representa un golpe a las capacidades operativas de esa organización.

Asimismo, el gobierno federal subrayó que esta acción fortalece los mecanismos de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en el combate al crimen organizado transnacional y al tráfico de drogas.

Tras su captura, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que dará seguimiento al procedimiento legal relacionado con la solicitud de extradición presentada por las autoridades estadounidenses.