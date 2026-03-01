Detienen en Querétaro a Jorge Yáñez por defraudación fiscal

El excontador fue trasladado a la Ciudad de México para quedar a disposición de un juez federal, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Querétaro a Jorge Yáñez Polo, identificado como excontador del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente desde 2020, luego de que el imputado no se presentara físicamente ante la autoridad judicial cuando le fue requerido, tras una audiencia inicial celebrada por videoconferencia.

Señalamientos por irregularidades fiscales

De acuerdo con la investigación federal, Yáñez Polo habría reportado ingresos menores a los realmente obtenidos entre 2014 y 2018, periodo en el que Lozoya encabezó la empresa productiva del Estado durante parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Las autoridades hacendarias detectaron diferencias entre los ingresos declarados y los movimientos financieros registrados, lo que habría generado un presunto perjuicio millonario al erario. Por estos hechos, la FGR integró una carpeta de investigación y solicitó la orden judicial correspondiente.

Vínculos con investigaciones por corrupción

Jorge Yáñez fue señalado como contador personal y operador financiero cercano a Lozoya, con participación en la administración de recursos y estructuras empresariales relacionadas con el exfuncionario y su entorno familiar.

Su nombre ha sido mencionado dentro de las investigaciones vinculadas a los casos Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA), expedientes que forman parte de los procesos judiciales abiertos contra el exdirector de Pemex por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero.

Situación jurídica

Tras su detención en Querétaro, el excontador fue trasladado a la Ciudad de México para quedar a disposición de un juez federal, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades recordaron que, conforme al debido proceso, toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su responsabilidad mediante sentencia firme.

La captura ocurre en un contexto en el que continúan las investigaciones relacionadas con la red de presuntas operaciones financieras irregulares vinculadas al caso Lozoya, considerado uno de los expedientes de corrupción más relevantes de los últimos años en México.