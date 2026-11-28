Jonathan “N”, alias “La Rana”, señalado como presunto integrante de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido durante un operativo de autoridades federales en el municipio de Ocotlán, Jalisco.

La captura se realizó como resultado de trabajos de inteligencia e investigación encabezados por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

En Ocotlán, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con @SSPCMexico y @SEMAR_mx, ejecutaron cateos en tres domicilios y detuvieron a Jonathan “N”, alias “La Rana”, señalado como operador de una célula delictiva del CJNG vinculada con homicidios y venta de droga en la región. Los cateos se realizaron en el marco de una investigación por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, en materia de hidrocarburos y acopio y tráfico de armas de fuego. Durante esta operación se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, seis vehículos, un dron, una máquina contadora de dinero, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Las instituciones del Gabinete de Seguridad continuaremos trabajando de manera coordinada para detener a los generadores de violencia, desarticular las estructuras criminales y avanzar en la construcción de la paz en Jalisco. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 27, 2026

Como parte de las acciones, los elementos de seguridad ejecutaron órdenes de cateo en tres domicilios, donde localizaron diversos objetos presuntamente relacionados con actividades criminales.

De acuerdo con la información oficial, “La Rana” estaría vinculado con una célula delictiva del CJNG señalada por su probable participación en homicidios y la distribución de drogas en la región.

Las diligencias forman parte de una investigación por posibles delitos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico, hidrocarburos, así como almacenamiento y tráfico de armas de fuego.

Aseguran armas, seis vehículos y dinero en efectivo

Durante los operativos, las autoridades decomisaron dos armas de fuego, municiones y seis vehículos. También localizaron un dron, una máquina contadora de dinero, dispositivos electrónicos y efectivo.

El detenido y los indicios asegurados quedaron sujetos a las investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades y establecer si existen más personas relacionadas con las actividades de la célula criminal.