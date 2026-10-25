Detienen en Oaxaca a presunto sicario ligado al CJNG

La FGEO informó sobre la detención de JSA, alias “El Ácido”, un joven de 19 años señalado como presunto integrante del grupo criminal Los Cromos

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la detención de JSA, alias “El Ácido”, un joven de 19 años señalado como presunto integrante del grupo criminal Los Cromos, organización vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en el Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la dependencia, el detenido es originario de Juchitán de Zaragoza y estaría identificado como parte del grupo de sicarios de dicha organización, con presencia principalmente en ese municipio.

La FGEO indicó que “El Ácido” presuntamente habría participado en distintos hechos violentos registrados durante los últimos días en la región, entre ellos al menos cuatro homicidios ocurridos en los recientes episodios de violencia.

La autoridad no detalló en su comunicado las circunstancias específicas de los asesinatos ni el grado de participación que se le atribuye al joven en cada caso.

Investigan ataques contra transporte de pasajeros

La Fiscalía también señaló que el detenido es investigado por su presunta relación con ataques recientes contra camionetas utilizadas para el transporte de pasajeros.

Estos hechos estarían vinculados, según las líneas de investigación citadas por la dependencia, con posibles prácticas de extorsión y cobro de cuotas a los transportistas que operan en la zona.

Operativo contó con apoyo de fuerzas federales

La detención se realizó con respaldo táctico, perimetral y operativo de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal, informó la FGEO.

El comunicado no especificó la fecha ni el lugar exacto en el que se llevó a cabo el aseguramiento. Tampoco proporcionó detalles adicionales sobre el procedimiento posterior a la captura.