Detienen en Nayarit a sobrino de 'El Jardinero'

Autoridades de Nayarit informaron la detención de Carlos “N”, identificado como presunto integrante de un grupo delictivo y familiar de 'El Jardinero'

Autoridades de Nayarit informaron la detención de Carlos “N”, identificado como presunto integrante de un grupo delictivo y familiar de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre corporaciones estatales y federales, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina.

Junto con Carlos “N”, también fueron arrestadas otras dos personas identificadas como José Carlos “N” y Gabriel “N”, considerados objetivos prioritarios por las autoridades.

Los detenidos enfrentan cargos por presunta posesión de armas con fines de venta, delitos contra la salud y encubrimiento por receptación.

De acuerdo con las autoridades, Carlos “N” mantiene un vínculo directo con “El Jardinero”, señalado como uno de los principales liderazgos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La detención es considerada relevante debido a su cercanía con la estructura operativa del grupo criminal en la región.

Antecedentes del caso

“El Jardinero” había sido detenido previamente en el municipio de Santa María del Oro, tras una investigación iniciada en octubre de 2024.

En su contra existían órdenes de captura por delitos como homicidio en México, así como una solicitud de extradición a Estados Unidos por conspiración y tráfico de drogas.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron diversos indicios relacionados con actividades ilícitas, incluyendo armamento y posibles sustancias ilegales.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en los próximos días.

Las fuerzas de seguridad indicaron que mantendrán el despliegue operativo en la entidad con el objetivo de debilitar las estructuras criminales y reducir los niveles de violencia.