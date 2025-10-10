Detienen en Michoacán a 'El Llanero' presunto reclutador criminal

Autoridades capturan a Jhon Mario Guzmán Arias, alias “El Llanero”, presunto reclutador de grupo delictivo y extorsionador en Tierra Caliente

Elementos de diversas corporaciones federales y estatales detuvieron en Buenavista, Michoacán, a Jhon Mario Guzmán Arias, conocido como “El Llanero”, señalado como presunto reclutador y capacitador de integrantes de un grupo delictivo, así como creador de artefactos explosivos artesanales.

El operativo contó con la participación de la Sedena, Semar, SSPC, Guardia Nacional, FGR y autoridades estatales, en coordinación para reforzar la seguridad en la región.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, El Llanero estaba implicado en cobro de extorsiones a productores de limón en la zona de Tierra Caliente, afectando la producción agrícola local.

Durante su captura, se le aseguraron un arma de fuego corta, equipo táctico, dosis de droga y un vehículo, y fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

El operativo se derivó de trabajos de inteligencia e investigación, con el objetivo de proteger a la comunidad y garantizar la seguridad de los productores de la región.