Detienen en Mexicali a sospechoso por muerte de Wendy Stefany

Mario Alberto, de 30 años, fue detenido en Mexicali por su probable participación en la desaparición y muerte de Wendy Stefany, de 25 años

Mario Alberto, de 30 años, fue detenido en Mexicali, Baja California, luego de que las investigaciones lo ubicaran en esa ciudad como probable responsable de la desaparición de Wendy Stefany.

La joven, de 25 años, fue reportada como desaparecida el 29 de agosto y posteriormente localizada sin vida el pasado 8 de septiembre en una zona del valle de San Luis Río Colorado, Sonora.

Operativo entre Sonora y Baja California

La captura fue resultado de un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, mediante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, y la Fiscalía General de Justicia de Baja California.

Las autoridades ejecutaron una orden de aprehensión contra Mario Alberto por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares con resultado de muerte.

En colaboración capturan en Mexicali a Mario Alberto “N” probable responsable respecto del feminicidio de Wendy “N” ocurrido en SLRC



-FGJES y FGJEBC coordinan operativo que permitió su ubicación y ejecución de orden de aprehensión correspondiente



-El Ministerio Público… pic.twitter.com/xO5FvDGks9 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 17, 2026 Sin embargo, debido a los nuevos elementos obtenidos durante las investigaciones, el Ministerio Público solicitará que la imputación sea reclasificada como feminicidio. Entre los indicios considerados por los investigadores se encuentra una mancha hemática localizada durante un cateo en el domicilio donde residía el ahora detenido en San Luis Río Colorado. Los análisis realizados determinaron que la muestra correspondía genéticamente a Wendy Stefany. En el inmueble también fueron encontrados otros indicios relacionados con la investigación y con el lugar donde posteriormente fue localizado el cuerpo de la joven. Mario Alberto había negado participación Durante las primeras diligencias, las autoridades entrevistaron a Mario Alberto, quien negó haber intervenido en la desaparición de Wendy Stefany. Posteriormente, los investigadores obtuvieron nuevos datos que, de acuerdo con la fiscalía, permitieron establecer su probable participación en los hechos y determinar que había salido de Sonora con dirección a Baja California. El hombre fue localizado en Mexicali, en las inmediaciones de la calzada Anáhuac y Xochimilco, en el área de Juventud 2000, según reportes locales. Tras su captura, Mario Alberto será puesto a disposición del juez que lo requiere, quien determinará su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente. La Fiscalía de Sonora informó que las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias relacionadas con la desaparición y muerte de Wendy Stefany, así como determinar las responsabilidades penales que correspondan.