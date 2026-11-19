Eusebio Armando V. G. fue capturado con un rifle de asalto y una camioneta robada; tenía una orden por homicidio calificado

Un hombre que se identificó como sobrino del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en Mexicali, Baja California, durante un operativo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), en el que le encontraron un rifle de asalto con mira digital y un vehículo con reporte de robo.

El detenido fue identificado como Eusebio Armando V. G., de 50 años, quien se desplazaba en una camioneta Ford F-150 por calles de la colonia Nuevo Milenio, al oriente de la ciudad fronteriza, cuando fue interceptado por los agentes estatales.

Durante la intervención, los policías localizaron un rifle de asalto equipado con una mira digital, así como dos cargadores calibre 5.56 x 45, que en conjunto contenían 32 cartuchos, de acuerdo con la información publicada por La Jornada.

La camioneta en la que viajaba también fue asegurada, debido a que contaba con reporte de robo.

Tenía orden de aprehensión por homicidio calificado

Además de los objetos encontrados durante el operativo, Eusebio Armando V. G. contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, registrada bajo el Número Único de Caso 202401495.

El expediente también refiere que en 2025 obtuvo un amparo de la justicia federal para evitar su detención por ese delito. Asimismo, el hombre había sido arrestado aproximadamente una década atrás por posesión de cuatro kilogramos de marihuana y contaba con antecedentes penales en California, Estados Unidos.

El parentesco con Félix Gallardo no ha sido confirmado

El vínculo familiar con Miguel Ángel Félix Gallardo surgió de la identificación que el propio detenido habría proporcionado a los agentes durante su captura. Sin embargo, el parentesco no ha sido confirmado de manera independiente por las autoridades.

Félix Gallardo, conocido como "El Jefe de Jefes" y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, falleció el pasado 15 de noviembre, a los 80 años.

La detención de Eusebio Armando V. G. ocurrió el martes 17 de noviembre en Mexicali, Baja California.