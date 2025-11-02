Detienen en Metro CDMX a hombre con 360 huevos de tortuga

Un sujeto fue arrestado con huevos de tortuga, especie protegida, y quedó a disposición de la FGR por delitos contra la vida silvestre en México.

Un hombre fue detenido dentro del Metro de la Ciudad de México tras ser sorprendido transportando 360 huevos de tortuga, una especie protegida, lo que constituye un delito federal. Elementos de la Policía Bancaria e Industrial lo interceptaron en la estación Chabacano, después de que un usuario alertó sobre el contenido que cargaba.

Al realizarle una revisión preventiva, los agentes localizaron varias bolsas con los huevos. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, donde personal pericial confirmó el número total asegurado.

La SSC subrayó que continuará colaborando con autoridades federales para combatir delitos ambientales y proteger la fauna silvestre.

El Código Penal Federal establece penas que pueden ir de uno a nueve años de prisión y multas económicas para quienes recolecten, almacenen o comercialicen productos derivados de tortugas marinas.

México es uno de los países con mayor presencia de estas especies en el mundo: siete de las ocho reconocidas globalmente anidan en costas mexicanas. Sin embargo, el saqueo de huevos para consumo o venta ilegal sigue siendo una práctica arraigada, que contribuye a la reducción de poblaciones y coloca a todas las especies en categoría de peligro de extinción.