Detienen en Medellín a “El Mexicano” durante operativo

Información recopilada por las autoridades indica que Chacón habría realizado pagos de entre 10 mil y 15 mil dólares a integrantes de La Terraza

Autoridades colombianas detuvieron en Medellín a Fredy Chacón del Real, alias “El Mexicano”, señalado como presunto articulador en ese país de actividades relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El hombre fue localizado en una residencia del sur de la ciudad durante una operación coordinada entre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, la Dirección de Inteligencia Policial y la Fiscalía General de la Nación.

Investigaban sus movimientos entre México y Colombia

De acuerdo con las autoridades, Chacón mantenía una apariencia de empresario y presuntamente utilizaba compañías con operaciones en Tijuana y Medellín para movilizar recursos y establecer relaciones financieras con negocios de Estados Unidos.

El detenido figura como representante legal de Kampaign Kings Colombia S.A.S., empresa registrada en Medellín y dedicada formalmente a servicios de centros de llamadas.

Como parte de las diligencias, los agentes inspeccionaron un call center ubicado en la vía Las Palmas que estaría relacionado con sus actividades. Las autoridades investigan si esta compañía y otros negocios fueron utilizados para ocultar operaciones financieras.

Durante el procedimiento fueron asegurados cuatro computadores, dos tabletas, siete discos duros, seis teléfonos celulares, dos memorias USB, documentos y agendas.

El material será sometido a análisis forense para identificar movimientos financieros, contactos y posibles conexiones con organizaciones criminales de México, Colombia y Estados Unidos.

Las investigaciones señalan que “El Mexicano” presuntamente se desplazaba con escoltas y vehículos blindados. También se indaga si contaba con una red de protección integrada por policías retirados.

Indagan posibles pagos a grupos colombianos

Información recopilada por las autoridades indica que Chacón habría realizado pagos de entre 10 mil y 15 mil dólares a integrantes de La Terraza y el Clan del Golfo para facilitar sus operaciones en Antioquia.

Además de sus presuntos vínculos con el CJNG, es relacionado desde 2015 con Mexican Mafia, organización criminal estadounidense conocida como “La Eme”. Autoridades de Estados Unidos le atribuyen antecedentes por agresión agravada con arma, delitos relacionados con armas y secuestro.

Migración Colombia definirá su expulsión

Chacón no contaba con una orden judicial vigente ante un tribunal colombiano, por lo que después del operativo quedó a disposición de Migración Colombia.

La autoridad migratoria deberá determinar si procede su expulsión y una eventual entrega a las autoridades internacionales que lo requieren. Hasta el momento no se ha informado que este procedimiento haya concluido ni el país al que sería enviado.

Los señalamientos contra Fredy Chacón permanecen sujetos a investigación, por lo que deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.