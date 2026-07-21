Detienen en Mazatlán a estadounidense vinculado a Los Chapitos

Omar García Harfuch, titular de Seguridad, informó que el detenido es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan

Autoridades detuvieron este lunes en la ciudad de Mazatlán a Janero Van 'N', un ciudadano estadounidense requerido por Washington por tráfico de estupefacientes y a quien vinculan con el grupo criminal Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa.

Así lo informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en una publicación en su cuenta de X en la que destacó que este arresto fue conducido por efectivos de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración.

"El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cartel de Sinaloa, facción Chapitos", agregó el funcionario.

En Mazatlán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEMAR_mx e @INAMI_mx detuvo a Janero Van “N”, ciudadano estadounidense.

La detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la @DEAHQ.

El individuo es… pic.twitter.com/j1ppgftT5P — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 20, 2026

En el operativo también colaboró la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA en inglés) a través de "los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información".

Los Chapitos, el grupo criminal vinculado con el detenido, es una de las facciones más grandes del Cartel de Sinaloa que está liderada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien actualmente está preso en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

La detención del ciudadano estadounidense se produce, además, en un contexto marcado por el aumento de la presión y las tensiones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico.

Recientemente, el director de la DEA, Terry Cole, afirmó que existe una "conexión mortal" entre los carteles de la droga y las autoridades mexicanas, una declaración que fue respondida por la presidenta del país norteamericano, Claudia Sheinbaum, quien pidió al funcionario que se centre en el "mucho trabajo" que tiene que hacer la agencia antidrogas en Estados Unidos.