Detienen en Mazatlán a 'El Peli', operador de Los Chapitos

'El Peli' presuntamente se encargaba de coordinar la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la organización provenientes de la venta de droga

Autoridades detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a Jesús Antonio 'N', alias 'El Peli', identificado como generador de violencia y operador de Genaro Aarón 'N', de la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa, informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de sus redes sociales, precisó que 'El Peli' fue detenido junto con otras tres personas y que se encargaba de coordinar la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la organización provenientes de la venta de droga.

Las autoridades también lo señalan por su presunta participación en la privación de la libertad de personas.

De acuerdo con García Harfuch, el arresto fue resultado del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, en una acción coordinada de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia.

"Las operaciones continuarán de manera permanente para debilitar y desarticular las estructuras criminales responsables de generar violencia en Sinaloa", apuntó.

La detención ocurre después de que el Gobierno anunciara la semana pasada el despliegue de unos 3,400 agentes de seguridad y militares adicionales en Sinaloa, escenario desde hace dos años de una pugna interna del Cartel de Sinaloa que ha disparado la violencia, particularmente en Culiacán y Mazatlán.

El nuevo contingente incluye 1,600 militares destinados a Mazatlán, entre ellos 100 integrantes de Fuerzas Especiales, que se suman a otros 1,800 efectivos de la SSPC y la Marina anunciados para reforzar la vigilancia.

El estado mantiene ya uno de los mayores despliegues federales de seguridad del país, con alrededor de 15,000 integrantes del Ejército y la Guardia Nacional, además de unos 1,500 marinos, según cifras oficiales divulgadas en agosto.

Según cifras de la Sedena, durante 2026 las operaciones federales en Sinaloa han dejado 1,026 detenidos, 2,031 armas de fuego y 47.9 toneladas de drogas aseguradas, además de 672 laboratorios y áreas de concentración para producir drogas inhabilitados.