Detienen en Jalisco a sujeto buscado por Estados Unidos

Torres era buscado desde 2022 por la Corte Superior de San Diego, California, tribunal donde enfrenta un proceso penal abierto

Elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco capturaron a Rubén Torres, de 29 años, un ciudadano estadounidense requerido por la justicia del país vecino por el delito de distribución de sustancias controladas.

La aprehensión fue resultado del intercambio de información entre autoridades estadounidenses y labores de inteligencia locales. Torres era buscado desde 2022 por la Corte Superior de San Diego, California, tribunal donde enfrenta un proceso penal abierto.

Trascendió que el sujeto contaba con un brazalete de libertad condicional colocado por el gobierno estadounidense, el cual se retiró antes de ingresar a territorio mexicano para evadir la justicia.

Tras detectar que el implicado frecuentaba el municipio de Tonalá, las fuerzas de seguridad estatales diseñaron un operativo coordinado para su localización.

La detención se ejecutó en la colonia Tonaltecas con la participación de la Comisaría de Inteligencia, la unidad de drones, la Policía Estatal Preventiva, el grupo Jaguares y el escuadrón aerotáctico Titán.

Luego de su arresto, Rubén Torres fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar los trámites correspondientes y, posteriormente, trasladado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para culminar su proceso de deportación o extradición a Estados Unidos.