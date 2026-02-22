Detienen en Jalisco a 'La Leona' presunta reclutadora del CJNG

La aprehensión se realizó mediante trabajos de inteligencia y la ejecución de una orden de cateo en un inmueble vinculado a la investigación

Alma Rosa Rivera Martínez, alias “La Leona”, fue detenida en el municipio de Tala, Jalisco, señalada como presunta reclutadora de personas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informaron autoridades federales.

La captura se realizó tras trabajos de inteligencia y la ejecución de una orden de cateo en un inmueble relacionado con la investigación. En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

Vínculos con la estructura de reclutamiento

De acuerdo con las indagatorias, Rivera Martínez es identificada como presunta operadora en tareas de captación de personas para integrarlas a la organización criminal.

Autoridades también la señalan como pareja sentimental de José Gregorio Lastra Armida, alias “El Lastra”, quien fue detenido en marzo de 2025 en la Ciudad de México y es considerado como uno de los operadores relacionados con el reclutamiento dentro del CJNG.

Relación con el Rancho Izaguirre

Las investigaciones federales vinculan el caso con el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, predio que ha sido objeto de pesquisas por su presunta utilización como centro de entrenamiento físico y posible reclutamiento de personas.

En el lugar se han localizado prendas de vestir, calzado y diversas estructuras, elementos que forman parte de los análisis periciales en curso. El sitio permanece bajo revisión para determinar si existen indicios adicionales relacionados con las actividades investigadas.

Situación jurídica

Autoridades federales aclararon que la detención no corresponde a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, luego de versiones y diversos rumores que se han difundido en redes sociales.

Tras su aprehensión, Alma Rosa Rivera Martínez quedó a disposición del Ministerio Público federal, que determinará su situación jurídica mientras continúan las investigaciones para establecer su presunta responsabilidad dentro de la estructura del CJNG.