Detienen en Jalisco a ‘El Padrino’, líder de red internacional

De acuerdo con las indagatorias, el presunto líder criminal operaba principalmente en Tijuana donde habría establecido su centro de operaciones.

Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino”, identificado como presunto líder de una organización internacional dedicada a la trata de personas, fue detenido en Jalisco durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El Gabinete de Seguridad federal informó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia que permitieron identificar el municipio de Guadalajara como la principal zona de movilidad del sospechoso, quien cuenta con órdenes de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

Ubican a “El Padrino” durante recorridos de vigilancia

Tras obtener información sobre sus desplazamientos, las autoridades intensificaron los recorridos de seguridad y vigilancia en distintos puntos de la ciudad.

Durante estas acciones, los elementos federales detectaron en la calle Nueva Escocia a un hombre que coincidía con las características físicas de Juvenal Jiménez Loza.

Luego de corroborar su identidad, los efectivos procedieron a su detención y le informaron sus derechos conforme a la ley.

Lo ponen a disposición del Ministerio Público

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica con base en las órdenes de aprehensión existentes.

Las autoridades federales señalaron que Jiménez Loza es investigado por su presunta participación en actividades vinculadas con redes de trata de personas.

Investigaciones lo vinculan con operaciones en Tijuana

De acuerdo con las indagatorias, el presunto líder criminal operaba principalmente en Tijuana, Baja California, donde habría establecido su centro de operaciones.

Las investigaciones apuntan a que una de las bases de operación era el bar “Adelitas”, desde donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con la red de trata.

El Gabinete de Seguridad indicó que las investigaciones continúan para identificar a posibles colaboradores y determinar el alcance de las operaciones de la organización.