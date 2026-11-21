Jesús Moisés “N” y Jesús Manuel “N” fueron capturados en Guadalajara; los investigan por exigir cinco millones de pesos por un secuestro

Dos hombres señalados por su probable participación en un secuestro agravado y extorsión en Culiacán fueron detenidos en Guadalajara, Jalisco, tras una investigación de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Los sospechosos fueron identificados como Jesús Moisés “N” y Jesús Manuel “N”, contra quienes se cumplimentaron órdenes de aprehensión por su presunta responsabilidad en ambos delitos. Después de su captura, fueron trasladados a Sinaloa y quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Exigieron cinco millones de pesos por liberar a una víctima

De acuerdo con los datos de investigación, el caso se remonta al 12 de febrero de 2026, cuando una persona se encontraba en un establecimiento comercial de Culiacán y fue privada de su libertad presuntamente por sujetos armados.

Posteriormente, los responsables se comunicaron con los familiares de la víctima para exigirles cinco millones de pesos a cambio de su liberación.

Tras varias negociaciones, la familia entregó 850 mil pesos, cantidad después de la cual la persona fue liberada.

Los localizaron en Guadalajara mediante labores de inteligencia

Las investigaciones realizadas por la UEA permitieron ubicar a los dos hombres en Guadalajara, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión mediante un operativo del Grupo de Operaciones Especiales.

La captura se llevó a cabo en coordinación con la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

Una vez detenidos, Jesús Moisés “N” y Jesús Manuel “N” fueron llevados a Sinaloa para continuar con el procedimiento legal ante las autoridades que los requieren.

Investigan a los detenidos por otros dos posibles secuestros

La Fiscalía de Sinaloa informó que ambos hombres también cuentan con otras dos investigaciones abiertas por su probable participación en hechos que podrían constituir el delito de secuestro agravado.

Por ahora, las autoridades no detallaron las circunstancias de esos otros casos ni proporcionaron información adicional sobre las posibles víctimas.

Los dos hombres permanecerán a disposición de la autoridad judicial, mientras continúan los procedimientos correspondientes para determinar su situación legal.