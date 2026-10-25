Detienen en Hermosillo a objetivo prioritario solicitado por EUA

La AMIC, la FGR e INTERPOL detuvieron en Hermosillo a un presunto operador delictivo investigado por conspiración para el tráfico de drogas.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora (AMIC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de INTERPOL, capturaron en Hermosillo a Carlos Iván “N”, alias “El Chore”, identificado como operador del grupo delictivo “Los Gigios” y requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos de tráfico internacional de drogas.

La detención del objetivo prioritario, de 38 años de edad, se concretó el pasado 21 de octubre como resultado de trabajos coordinados de inteligencia, análisis de información y operaciones de campo desarrolladas por corporaciones de seguridad estatales y federales.

Posteriormente, el 22 de octubre, personal de la AMIC y de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, cumplimentó formalmente la orden de detención provisional con fines de extradición emitida a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Proceso de extradición

El requerimiento internacional deriva de una investigación en curso por el delito de conspiración para importar fentanilo y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

Tras la ejecución del mandamiento judicial federal, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Hermosillo para quedar bajo los procedimientos de coordinación federal e internacional, previo a su traslado definitivo a la Ciudad de México y su ingreso a un Centro Federal de Reinserción Social para dar curso a su proceso de extradición.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora destacó que estas acciones conjuntas fortalecen la capacidad institucional para combatir los delitos transfronterizos y neutralizar a operadores clave de organizaciones criminales.