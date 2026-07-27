Detienen en Guerrero a la 'Palma', presunto miembro del CJNG

Reynier ‘N’ está identificado como supuesto integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación, por su presunta participación en el homicidio de un taxista

La Fiscalía General de Guerrero informó de la detención de Reynier ‘N’, alias "Palma", identificado como supuesto integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su presunta participación en el homicidio de un taxista el pasado 16 de junio.

La dependencia local detalló en un comunicado que el conductor del servicio público, Javier ‘N’, fue asesinado con un arma de fuego mientras se encontraba sobre la avenida Costera Miguel Alemán, en el puerto turístico de Acapulco.

"Se cuenta con información que establece que el detenido está relacionado con el grupo delictivo CJNG, uno de los principales generadores de violencia en el puerto", destacó el texto.

Según el documento, la detención fue realizada por personal de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (SEMAR) y Policía Estatal (SSPGro).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha insistido en que Acapulco "se ha recuperado" de la devastación económica que dejó a su paso el huracán Otis, en 2023.

Sin embargo, la inseguridad amenaza al estado de Guerrero, donde operan cerca de 20 carteles del narcotráfico, entre ellos el CJNG, considerado una organización terrorista por Estados Unidos.

En la última década, Guerrero se ha convertido en un punto central del crimen organizado; además, es uno de los estados que concentra el mayor número de homicidios y extorsiones a negocios y transportistas en el país.