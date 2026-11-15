Detienen en Guadalajara a alias 'Raptor', presunto jefe criminal

Giancarlo "N", conocido con los alias de "Raptor" o "Lucifer", fue detenido en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales. De acuerdo con información oficial, el hombre es identificado como presunto jefe operativo regional de un grupo delictivo con presencia en Colima y Jalisco.

Las autoridades también lo señalan como un presunto generador de violencia de segundo nivel y reportaron que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

En una operación encabezada por personal de @SEMAR_mx @FGR_AIC en coordinación con @SSPC_COLIMA, @SSPCMexico, @FGRMexico y Policía de Tlaquepaque se detuvo en Guadalajara, Jalisco, a Giancarlo “N”, alias “Raptor” o “Lucifer”, identificado como generador de violencia de segundo nivel y presunto Jefe Operativo Regional con presencia en Colima y Jalisco. Cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa. Su detención contribuye a debilitar la estructura de mando y las capacidades operativas del grupo delictivo. Cabe resaltar que para lograr esta detención fue imprescindible el apoyo de la inteligencia, lo que permitió ejecutar una operación de precisión sin efectuar un solo disparo. — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 14, 2026

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía de Tlaquepaque.

Según el reporte, las labores de inteligencia permitieron ubicar y detener a Giancarlo "N" en Guadalajara. La captura se realizó sin que fuera necesario efectuar disparos.

Señalan que la detención afecta la estructura del grupo delictivo

La información difundida por las autoridades indica que el detenido presuntamente desempeñaba funciones de mando operativo regional en una organización criminal que mantiene presencia en Colima y Jalisco.

Asimismo, señalaron que su captura representa un debilitamiento de la estructura de mando y de las capacidades operativas del grupo al que presuntamente pertenece.

El detenido quedó sujeto a los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes, que deberán determinar su situación jurídica en relación con la orden de aprehensión por tentativa de homicidio.