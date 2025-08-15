Detienen en EUA a Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex

La detención ha sido informada por la presidenta Claudia Sheinbaum y será deportado a México en los próximos días para ser juzgado por delitos de corrupción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la detención de Carlos Treviño Medina, quien se desempeñó como alto directivo de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

El exfuncionario es señalado de presuntos actos de corrupción vinculados al escándalo internacional de Odebrecht, uno de los casos más sonados de sobornos y desvío de recursos en América Latina.

En su conferencia matutina, Sheinbaum apuntó que será deportado a México en próximos días para ser juzgado en México por delitos de corrupción.

"Ayer se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y será juzgado en México por temas de corrupción”, señaló.

La aprehensión se produjo el miércoles y de acuerdo con lo informado, Treviño Medina contaba con una alerta migratoria emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM) y había sido incluido en una ficha roja de la Interpol debido a los cargos en su contra.

Las autoridades mexicanas lo acusan de recibir un soborno de $4 millones de pesos por parte de Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de influir en la aprobación de la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.