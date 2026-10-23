Detienen en Culiacán a presunto jefe de célula de 'Los Chapitos'

Durante la captura también fueron arrestadas otras tres personas y se incautaron armas de fuego, cartuchos, cargadores y equipo táctico

Fuerzas federales mexicanas arrestaron a un presunto líder de una facción del Cartel de Sinaloa y señalado como generador de violencia en Culiacán, capital del citado estado.

En un comunicado emitido este jueves, el Gabinete de Seguridad de México indicó que el detenido conocido como "El Coco Ranas", identificado como líder de la célula delictiva "Los Ranas", afín a la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

Durante la captura también fueron arrestadas otras tres personas y se incautaron armas de fuego, cartuchos, cargadores y equipo táctico.

En la captura, ocurrida en Culiacán, Sinaloa, participaron efectivos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Sinaloa afronta desde septiembre de 2024 una pugna entre "Los Chapitos" y "Los Mayos", facciones del Cártel de Sinaloa, intensificada tras la captura en Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada, en julio de ese año.

Desde entonces, el Estado y la capital han registrado homicidios, desapariciones y ataques armados, pese a los operativos desplegados por las autoridades federales y estatales.