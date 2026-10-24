Detienen en cateo a mando policial de Emiliano Zapata, Tabasco

Cleofas Juárez Lara, director de Seguridad Pública del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, fue detenido este viernes durante una serie de cateos

Cleofas Juárez Lara, director de Seguridad Pública del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, fue detenido este viernes 23 de octubre durante una serie de cateos realizados por la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

La autoridad estatal confirmó que el operativo también derivó en la captura de otras personas.

Fiscalía de Tabasco confirma detenciones tras cateos

Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que los cateos se llevaron a cabo este viernes en el municipio de Emiliano Zapata y que entre las personas detenidas se encuentra el titular de la Dirección de Seguridad Pública de esa demarcación.

La dependencia no detalló los motivos de las detenciones ni los posibles delitos relacionados con el operativo. Indicó que las investigaciones continúan y que dará a conocer información conforme avancen las indagatorias.

La FGET también reiteró su compromiso con la procuración de justicia y la aplicación del derecho.

Cleofas Juárez Lara fue trasladado a Villahermosa

De acuerdo con la información atribuida al Registro Nacional de Detenciones, Cleofas “N” fue capturado aproximadamente a las 3:15 horas de este viernes en Emiliano Zapata.

Tras el cateo, el funcionario fue trasladado por vía terrestre a Villahermosa, capital de Tabasco. Hasta el momento, la información proporcionada por la Fiscalía no precisa las causas de su detención ni la situación jurídica de las demás personas arrestadas.

Autoridades llaman a respetar la presunción de inocencia

La Fiscalía General del Estado de Tabasco subrayó que las personas detenidas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente que determine su responsabilidad.

“Los mencionados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial competente”, señaló la institución.

La dependencia indicó que informará oportunamente a la ciudadanía sobre los avances de las investigaciones.