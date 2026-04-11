Detienen en Cancún a Yoexy Vila Hernández, buscado por EUA

Las investigaciones permitieron ubicar al sospechoso en el municipio de Cancún, específicamente en la colonia Gran Santa Fe II

Las autoridades federales mexicanas detuvieron en Cancún, Quintana Roo, a Yoexy Vila Hernández, un ciudadano cubano señalado como presunto integrante de un grupo delictivo y requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con información oficial, la captura se logró como parte de operativos coordinados entre México y EUA, derivados del intercambio de inteligencia enfocado en el combate a organizaciones criminales transnacionales.

Operativo en Cancún y ubicación del detenido

Las investigaciones permitieron ubicar al sospechoso en el municipio de Cancún, específicamente en la colonia Gran Santa Fe II, donde elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia.

Durante estas acciones, los agentes identificaron al individuo y procedieron a realizarle una inspección de seguridad, tras la cual confirmaron su identidad y ejecutaron la detención. En el lugar también fue asegurada una motocicleta presuntamente vinculada con sus actividades.

Contaba con una orden de arresto en Florida

Las autoridades detallaron que Yoexy Vila Hernández contaba con una orden de aprehensión emitida en Tampa, Florida, por el delito de conspiración para la distribución de sustancias controladas.

Este cargo está relacionado con redes de narcotráfico y suele implicar la participación en esquemas de transporte, distribución o financiamiento de drogas, generalmente dentro de estructuras criminales de alcance internacional.

Además, reportes previos indican que el detenido ya había tenido antecedentes en Florida por delitos similares. Registros judiciales de 2019 en el condado de Hillsborough señalan que fue arrestado por cargos vinculados con tráfico de cocaína, en una cantidad de entre 28 y 200 gramos.

Participaron fuerzas federales y estatales

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales de Quintana Roo.

La movilización formó parte de una estrategia conjunta entre México y Estados Unidos para localizar a personas con órdenes de captura internacional.

Será puesto a disposición para un posible traslado a EUA

Tras su detención, al ciudadano cubano se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, junto con la motocicleta asegurada.

Será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar su situación jurídica y dar seguimiento al proceso para un posible traslado o extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

El procedimiento incluye la validación de la orden de arresto emitida en Florida y la eventual intervención de autoridades judiciales mexicanas.

Cancún, bajo vigilancia por operaciones internacionales

La captura de Yoexy Vila Hernández ocurre en un contexto en el que Cancún y otras zonas de Quintana Roo han sido identificadas por autoridades como puntos de interés para operaciones de grupos criminales extranjeros.

Por su conectividad aérea, actividad turística y cercanía con rutas internacionales, el Caribe mexicano se ha convertido en una zona donde las autoridades han reforzado los operativos de vigilancia e intercambio de información con agencias extranjeras.

El caso se suma a otras detenciones recientes de personas buscadas por autoridades estadounidenses, en medio del incremento de la cooperación bilateral entre México y EUA contra organizaciones delictivas.